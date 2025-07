Feira de Ciências promove conhecimento sobre o Pantanal em escola da Capital

Que o Pantanal sul-mato-grossense é um dos biomas mais encantadores, isso é inegável. Mas uma feira de ciências criada pela Escola Cristã Estação Criança, em Campo Grande, decidiu trazer um ponto importante para as crianças: a preservação e responsabilidade ambiental.

O projeto tem o intuito de sensibilizar a comunidade escolar e levar adiante, a importância da preservação do bioma e foram produzidos estandes educativos, produções e exposições interativas.

Todas as produções apresentadas na feira de ciências, que o JD1 Notícias acompanhou de perto, foram produzidas pelas crianças.

A reportagem conversou com algumas figuras presentes nessa exposição. Uma delas foi a pequena Lavínia, de 10 anos, que ressaltou a importância de aprender sobre o bioma, pois ensina a cuidar não apenas da área de mata e do pantanal, mas também dos animais e da água.

E por que é tão importante saber sobre o bioma pantaneiro? Para Débora, de 11 anos, o ensinamento sobre o assunto traz detalhes importantes de como manter o local seguro. "Se a gente não soubesse que existia isso, a gente ia acabar desmatando muito, não ia ver arara-azul, onça-pintada, arara-canindé, tuiuiú", disse.

Ambas ressaltaram a importância de conhecer a fauna do pantanal, pois diversos animais estão presentes no dia-a-dia campo-grandense. "Eu acho importante porque a gente vai aprendendo novas variações de animais, novos tipos também, porque o importante é que você veja quanto animal tem um mundo maravilhoso que compreende para nossa sobrevivência", concluiu.



Representando o Bioparque Pantanal, a estudante de biologia Alynne Coelho, destacou a importância das crianças entenderam sobre as espécies existentes no Pantanal, mas também levando em consideração a riqueza da flora.

"Gosto de todo esse contato das crianças com o meio ambiente, para quando elas crescerem elas saberem da importância. Saberem a importância das plantas nativas, saberem a importância dos animais nativos que têm e elas saberem conservar, até porque o nosso meio ambiente está sendo degradado, ele está sendo consumido e é importante elas saberem desde cedo o que é a conservação e o que é a restauração também".

Prestigiando a Feira de Ciências, a cadete Bardella, representando o Corpo de Bombeiros, lembrou como é importante que as crianças saibam também sobre as queimadas e como o Pantanal vem reagindo a esses episódios, principalmente nos últimos anos, que os focos de incêndio têm sido devastador e cruel com a fauna e a flora.

A diretora Tatiana Biancão explicou que escolheu o tema por ser um dos principais biomas do país, mas também em urgência devido aos últimos acontecimentos. Ela apontou que trazer todo esse ensinamento para as crianças é algo imprescindível, pois atinge o mundo todo.

"Nós fomos ao Pantanal, eu, Adriana, uma equipe de professores, sentimos na pele a tristeza, a beleza também, ficamos muito felizes porque lá é maravilhoso, mas também a tristeza de ver tantas árvores queimadas, tantos verdes em forma de carvão, vamos dizer assim, e jacareís morrendo, tantos jacareís doentes por conta da queimada, que contamina a água, o solo freático, enfim. Então nosso objetivo é realmente conscientizar desde pequeno, porque é muito mais importante ensinar, a gente acredita nisso. Quando você faz com que as crianças cresçam conscientes, isso é muito mais rico do que quando for adulto você ter que consertar".

Fotos: Gabrielly Gonzalez

