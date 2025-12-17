Menu
Comportamento

Filho de Marília e Murilo encanta a internet durante apresentação de bateria; assista

O show de Léo aconteceu durante a comemoração do aniversário do menino

17 dezembro 2025 - 17h53Taynara Menezes
A primeira apresentação de Léo confirma que, mesmo tão jovem, ele já tem um talento natural para a músicaA primeira apresentação de Léo confirma que, mesmo tão jovem, ele já tem um talento natural para a música   (Foto: Reprodução)

Léo, filho dos cantores Marília Mendonça e Murillo Huff, deu seus primeiros passos no palco aos seis anos tocando bateria, e encantou a internet. A apresentação aconteceu durante a comemoração do aniversário do menino, em um ambiente intimista, com uma plateia formada por outras crianças. O pai participou nos vocais, e a performance rendeu aplausos e muitos elogios.

O talento do pequeno Léo já havia emocionado fãs anteriormente. No início de 2025, ele viralizou nas redes sociais ao tocar “Como Faz Com Ela”, um dos grandes sucessos da mãe, durante uma aula de bateria em Goiânia.

O vídeo foi publicado pela avó paterna e rapidamente conquistou internautas, que se encantaram com a confiança e a musicalidade do menino.

Segundo o professor de música João Vicente, Léo começou as aulas de bateria no final de 2024 e vem se desenvolvendo rapidamente. “Esses vídeos sempre mostram o aprendizado dele. Dom e talento de berço, né?”, brincou o professor.

A primeira apresentação de Léo confirma que, mesmo tão jovem, ele já tem um talento natural para a música, mantendo viva a memória da mãe e mostrando ao público que a paixão pela arte é de família.

Assista: 

 

