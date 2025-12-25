Filhos agradecem equipe de socorristas por cuidados prestados ao pai

A equipe do SOS Unimed Campo Grande foi homenageada pela família de Carlos Sugui, que faleceu neste ano aos 98 anos, em reconhecimento aos atendimentos prestados ao longo de quase um ano de acompanhamento médico. A homenagem ocorreu na base do serviço de urgência e emergência, no Hospital Unimed Campo Grande, onde socorristas receberam lembranças e cartões personalizados.

A iniciativa partiu de Cláudio Sugui, de 58 anos, um dos quatro filhos, que representou a família na entrega das homenagens. Segundo ele, o gesto teve como objetivo agradecer aos profissionais que participaram de diferentes chamados realizados durante o período em que o pai necessitou de cuidados intensivos.

Durante a visita, foram entregues lembranças individuais aos socorristas que atuaram nos atendimentos, além de mensagens personalizadas. A família também destacou o trabalho da equipe médica envolvida, incluindo a doutora Silvana Demeis.

De acordo com a supervisora do SOS Unimed Campo Grande, Mayara Saragosa Biazi, o reconhecimento reforça a missão do serviço. “Recebemos esse gesto com muita emoção e gratidão. Foi um reconhecimento simples e genuíno, que valoriza o trabalho desenvolvido diariamente pelas equipes de urgência e emergência”, afirmou.

Cláudio relembrou que o cuidado recebido ia além do atendimento técnico. “A atitude dos socorristas sempre foi de prontidão, cuidado e cordialidade com meu pai e a nossa família. Em momentos em que ele estava mais alerta, interagiam bastante com ele, e isso nos deixava tranquilos e seguros”, disse.

“Gratidão e respeito são pilares no dia a dia dos japoneses. Meus pais sempre nos ensinaram esses valores, e reconhecer o trabalho dos socorristas e da doutora Silvana Demeis foi uma forma de honrar isso”, concluiu.

