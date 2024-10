Filhotes de arara-azul nascem em ninho artificial de estância em Bonito

Dois filhotes de arara-azul marcaram o fim do mês de setembro de 2024, em Mato Grosso do Sul. As aves nasceram em ninhos artificiais instalados na Estância Mimosa, localizada em Bonito, a 297 km de Campo Grande, pelo Instituto Arara Azul.

Os filhotes foram encontrados por um equipe, dentro da propriedade. Para eles, representa "uma grande vitória para a conservação dessa espécie”.

Nas redes sociais, a estância celebrou a chegada das duas araras. “Cada novo nascimento é uma vitória para a natureza e reforça a importância da nossa parceria com o Instituto Arara Azul, que há anos trabalha incansavelmente para proteger essa espécie tão linda e ameaçada”.

JD1 Notícias

