Comportamento

De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital

Hotéis, restaurantes e programação gratuita oferecem opções para todos os gostos na virada do ano em Campo Grande

29 dezembro 2025 - 14h37Taynara Menezes    atualizado em 29/12/2025 às 14h45
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores   (Foto/Reprodução )

A contagem regressiva para 2026 já começou e Campo Grande oferece diversas opções para quem quer brindar a chegada do novo ano em grande estilo. De festas sofisticadas em hotéis e restaurantes a celebrações gratuitas ao ar livre, a capital sul-mato-grossense terá programações para todos os gostos e bolsos. Confira algumas das principais opções para escolher onde passar o Réveillon na cidade.

O hotel Deville terá uma programação especial com o Réveillon Celebrate, serão mais de 40 pratos servidos nos buffets, queima de fogos, show com a Banda de Ontem e DJ, open bar à noite toda, espaço kids enorme para a criançada se divertir e festa na área da piscina.

O pacote oferece duas opções: somente da festa ou pacote completo com estadia que também dá direita ao café da manhã no dia seguinte. O ingresso já está no 2º lote, a partir de 950,00 por pessoa sem estadia, confira todos os valores e garanta seu pacote na recepção ou pelo site, ingressos da festa no Sympla. 

A Fazenda Churrascada também está preparando um réveillon especial com uma noite inesquecível com open bar premium, buffet variado com uma seleção especial de opções, estações de cortes, música ao vivo e decoração temática em um ambiente confortável.

Por lá, essa celebração começa a partir das 20h e segue até às 04h, mais informações, valores e reservas no link do Instagram do espaço ou pelo WhatsApp (67) 99895-2010.

Já o Novotel, traz oRéveillon All Together in 2026, que acontece no dia 31 de dezembro, das 20h às 3h, com show ao vivo de Thiago Ferreira,  repertório de MPB e pop rock, além do DJ Diego Oliveira.

À meia-noite, terá um espetáculo de fogos de 10 minutos, a ceia será servida em formato de buffet espelhado montado na varanda, servindo saladas elaboradas, guarnições variadas e pratos principais que agradam aos mais diversos paladares.

O Réveillon terá recreação infantil e condições especiais: crianças de até 6 anos não pagam, de 7 a 12 anos têm 50% de desconto e, a partir de 13 anos, o valor é integral. Festa + hospedagem (com café da manhã): R$ 1.045 por adulto. Apenas festa: a partir de R$ 880 por adulto (lote promocional) Mais informações e vendas podem ser feitas pelo WhatsApp (67) 99878-1935 ou pelo Sympla.

O Olivia Rooftop também terá uma noite para celebrar a chegada de 2026 no alto, com vista privilegiada da cidade, buffet premium incluso, drinks autorais, whisky e espumantes premiados, além de atrações musicais que vão comandar a festa e o tradicional show de fogos.

Para curtir essa festa custa a partir de R$ 900 por pessoa, com tudo incluso. Para reservas acione o whats app do restaurante pelo número  67 99974-1973.

Para quem busca apenas diversão e de forma gratuita, o Natal dos Sonhos segue com sua programação na Praça Ary Coelho, no dia 31 terá Show da Virada, que acontece no palco principal Boneco de Neve.

A festa começa a partir das 21h, com apresentação do DJ Júlio Prodigy, segue com a contagem regressiva para a chegada de 2026, às 23h, e continua após a meia-noite com show da banda Top Samba, além da tradicional queima de fogos. 

 

