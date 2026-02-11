Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 11/2/2026

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (13), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

A união faz a força será o lema do seu signo nesta quarta e o momento é propício para somar energias com quem convive ou trabalha. Tudo que fizer em comum acordo com os outros deve frutificar, sem falar que você pode dar passos importantes para viabilizar um negócio, sociedade ou parceria com gente de confiança. Se tem um projeto em andamento, vai contar com todo apoio do mozão, que estará ao seu lado em todas as etapas para estender a mão e será seu porto seguro. A noite promete momentos especiais nos assuntos do coração e as paqueras vão fervilhar. Sua boa lábia e simpatia tão no grau para conquistar aquele alguém que mexe com os seus sentidos e há belas chances de assumir compromisso firme.

Aquário

A semana pode parecer mais puxada hoje, isso porque as demandas do trabalho e as responsabilidades não vão dar trégua nesta quarta. Mas pelo menos você terá vitalidade para dar e vender e conseguirá agilizar uma porção de assuntos. Vai com tudo e dê o seu melhor, pois os resultados vão aparecer na carteira e você deve se orgulhar das suas conquistas. A saúde também ganha um baita reforço e essa sua energia extra tende a repercutir até em sua vida social e amorosa. Não vai faltar disposição para combinar um programinha depois do expediente e você pode ter surpresas deliciosas. Há chance de se aproximar de colega de trabalho e a paquera pode render emoções intensas. Na vida a dois, vai sentir firmeza com o mozão.

Áries

Êba, consagrada, hoje você tem razões de sobra para comemorar e pode ter um dia todo trabalhado na maravilhosidade. Quem avisa é a Lua, que brilha no setor mais positivo do seu Horóscopo e só faz aspectos positivos no céu. Isso significa que a sorte vai soprar forte em direção aos seus ganhos e você também pode esperar ótimas energias no trabalho. Tem tudo para se destacar em suas atividades e pode faturar uma grana extra com seus dons e talentos. Agora, as melhores promessas vão rolar à noite e os contatinhos serão a cereja do bolo. Sua seducência e seus múltiplos encantos vão carimbar seu passaporte para uma conquista gloriosa na pista. A dois, astral repleto de romantismo, paixão e prazer com o love.

Touro

Meio da semana e sua energia só sobe, cristalzinho! Hoje as estrelas deixam seu pique nas alturas, seu pensamento a milhão e sua comunicação bem mais poderosa. Além de ideias férteis e abundantes, você também terá muito entusiasmo para ir atrás das suas metas e vai contar com toda habilidade para vender seu peixe. Aproveite para fazer seu marketing pessoal, expor planos, projetos, participar de reuniões e aperfeiçoar os contatos com colegas, chefes ou clientes. Nas relações pessoais, suas opiniões serão mais ouvidas, respeitadas e você vai mostrar que tem voz ativa na hora das decisões. As paqueras ganham muitos estímulos à noite e boas surpresas podem rolar com alguém que você conhece bem. Na união, astral romântico e companheiro com o xodó.



Gêmeos

Sua dedicação aumenta nesta quarta e se depender das vibes astrais, você não vai medir empenho para garantir melhorias: deve batalhar bastante para ver a cor do dindim e encher a carteira. A Lua brilha em sua Casa da Fortuna e revela que o período é top para incrementar seus ganhos, mesmo que isso implique em abrir mão de alguns prazeres para dar duro no serviço. Mas será muito bom, já que você também deve conquistar mais segurança e estabilidade no emprego. As relações pessoais e os contatinhos podem ficar um pouco de lado durante o dia, mas devem estar bem mais movimentados à noite e alguém que encontra sempre pode despertar seu interesse. O romance tá protegido e você vai sentir mais firmeza com o love.



Câncer

Hoje sim o seu astral vai ficar blindado, protegido e abençoado, caranguejinha! Além de seguir ao seu lado, a Lua só faz aspectos positivos no céu e garante um período perfeito sem defeitos em todos os setores da sua vida. O trabalho vai fluir que é uma maravilha, os caminhos vão se abrir para você consolidar conquistas importantes e o dinheiro virá para a sua conta. Agora, a melhor parte está prevista à noite, quando essas energias todas ficarão ainda mais poderosas e vão influenciar diretamente suas relações pessoais e afetivas. As amizades devem reservar muitas alegrias, os contatinhos vão bombar e há chance de conhecer muita gente interessante, inclusive o crush dos sonhos. Clima de magia e romantismo com o love.

Leão

Se tem uma coisa que os leõezinhos amam é ficar no centro das atenções, só que hoje isso pode não acontecer, pois a Lua circula no inferno astral. A descontração típica do seu signo estará menos evidente e talvez você prefira se poupar, mas pode ser bom dar um tempo nos agitos, repor as energias e investir em seu bemestar, No trabalho, terá facilidade para se concentrar em suas tarefas e o dia deve ser muito produtivo, ainda mais se cumpre a sua parte sem depender de outras pessoas. À noite, o clima vai esquentar na relação com o love e os contatinhos estarão mais movimentados. Se busca uma paixão, tem tudo para atrair alguém influente e envolvente, só que pode sentir dificuldade para o abrir o coração.



Virgem

Pode glorificar em pé e pegar firme em seus planos, consagrada, porque hoje as estrelas vão conspirar a favor dos seus interesses e são grandes as chances de transformar seus sonhos em realidade. Se você tem objetivos claros em mente e quer colocar em prática aqueles projetos que vem investindo há tempos, aproveite ao máximo as vibes que estão ativas nesta quarta, pois tudo indica que vai chegar lá. O melhor é que você não estará sozinha nessa jornada e vai contar com o suporte e incentivo de que precisa para realizar suas esperanças, seja no trabalho, seja na vida pessoal. No período da noite, o astral vai ficar perfeito de vez e você pode esperar muitas alegrias nas amizades, paqueras e no romance.



Libra

Hoje suas ambições recebem um belo impulso, librianjo, e você pode dar um show de competência, garra e talento na profissão. Com sua vitalidade e vontade de vencer em alta, tem condições de bater metas, adiantar uma porção de coisas e se destacar ainda mais em suas atividades. Use e abuse da sua disposição para progredir na carreira ou batalhar pela vaga dos sonhos, se estiver procurando emprego. O momento é ideal para participar de entrevista, processo seletivo e desbancar concorrentes. Já as relações pessoais e amorosas devem contar com as melhores promessas ao anoitecer. Atração por colega pode se tornar irresistível e tem grandes chances de caminhar para um lance mais sério. No romance, o clima é de grande cooperação com o mozão.

Escorpião

Meus irmãos e minhas irmãs astrais podem ir preparando o coração porque o dia tem tudo para ser de alegrias, realizações e emoções intensas. Hoje só tem aspectos maravilindos no céu e todos vão trabalhar em favor dos seus interesses. Novidades estimulantes estão previstas nos assuntos que dizem respeito a estudos, viagens e emprego, que aliás pode passar por mudanças benéficas neste período. Agora, a melhores surpresas devem rolar no período da noite e a vida amorosa será o grande destaque. Com sua seducência, simpatia e jeitinho envolvente no modo turbo, vai ser fácil encantar e conquistar o crush. Se está free, pode conhecer alguém que combina super contigo. A relação com o xodozinho também estará blindada e a sintonia será de corpo e alma.



Sagitário

Seu signo não é do tipo materialista nem dá importância excessiva ao dinheiro, mas hoje pode ralar dobrado pelos seus interesses financeiros, principalmente se perceber que tem uma chance de ouro para faturar. Os astros realçam seu instinto para farejar oportunidades e garantem que você pode sair no lucro em negociações, compras, trocas e vendas. No trabalho, também deve se empenhar bastante e vai contar com ótima capacidade de concentração. Agora, é na paixão que os desejos estarão à flor da pele e o clima deve ficar quente pegando fogo, principalmente à noite. Se está na pista, seu lado sensuelen vem à tona e o crush pode ficar caidinho. A dois, o romance vai ganhar ares vibrantes e a intimidade será o ponto alto.

