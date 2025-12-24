Já sabe o que fazer para Ceia de Natal? Confira como fazer um salpicão simples e o chester suculento

O Natal está chegando e com ele aquele momento gostoso de celebrar o amor em família, trocar presentes e reunir todos à mesa para uma ceia farta e cheia de pratos típicos e deliciosos da época. E se você ainda não decidiu o cardápio de Natal, veio ao lugar certo! O JD1 separou algumas receitas para ajudar nessa decisão. Confira:
Salpicão de frango simples
Ingredientes (8 porções)
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- 2 cenouras grandes raladas
- 1 lata de ervilha
- 1 lata de milho verde
- 200 g de uva passa
- 1 maçã
- maionese a gosto
- cheiro-verde a gosto
- batata palha a gosto
Modo de preparo (20 minutos)
- Misture todos os ingredientes, menos a batata palha.
- Depois de tudo misturado, forre com a batata palha.
- Depois, e só colocar na mesa e servir.
Chester suculento
Quando se fala em ceia de Natal, o chester ocupa um lugar especial na mesa brasileira. Presença clássica, ele agrada pelo sabor suave, pela carne macia e pelo tamanho ideal para reunir a família.
Ainda assim, muita gente entra em dezembro com o mesmo receio: o medo de o chester ficar seco, sem graça ou dourar demais por fora antes de ficar pronto por dentro.
Ingredientes
- 1 chester inteiro descongelado
- 4 dentes de alho amassados
- Suco de 2 limões
- 1/2 xícara de vinho branco seco
- 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Ramos de ervas frescas, como alecrim ou tomilho
- Cebola cortada em pedaços grandes
Modo de preparo
- Certifique-se de que o chester esteja completamente descongelado
- Retire os miúdos e seque bem a ave com papel-toalha
- Em uma tigela, misture o alho, o suco de limão, o vinho branco, o sal, a pimenta e o azeite
- Esfregue esse tempero por toda a ave, inclusive por dentro da cavidade
- Coloque o chester em um recipiente grande, cubra e leve à geladeira para marinar por pelo menos 12 horas. Se possível, deixe por 24 horas
- Retire o chester da geladeira cerca de 30 minutos antes de levar ao forno
- Coloque a ave em uma assadeira, distribua pedaços de manteiga por cima e, se quiser, acomode cebola e ervas ao redor
- Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido
- Asse coberto durante a maior parte do tempo, regando ocasionalmente com o próprio caldo
- Retire o papel-alumínio nos minutos finais para dourar a pele
- Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de fatiar
Como garantir que o chester fique dourado sem secar
O segredo está no equilíbrio entre proteção e exposição ao calor. O papel-alumínio evita que a carne perca líquidos no início do cozimento. Já a retirada nos minutos finais permite que a pele fique dourada e bonita, criando aquele visual típico de ceia.
Regar a ave com o próprio caldo também ajuda a manter a suculência e intensifica o sabor, além de contribuir para uma cor mais uniforme.