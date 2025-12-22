Menu
Menu Busca segunda, 22 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Cidade empreendedora - Dez25
Comportamento

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento

O término foi comunicado em postagem conjunta nas redes sociais

22 dezembro 2025 - 15h11Sarah Chaves
Instagram/Paolla OliveiraInstagram/Paolla Oliveira  

A atriz Paolla Oliveira, de 43 anos, e o cantor Diogo Nogueira, de 44, anunciaram o fim do relacionamento após quase cinco anos juntos. A informação foi divulgada pelo próprio casal em uma publicação conjunta nas redes sociais, nesta segunda-feira (22).

No texto, os dois afirmam que a decisão foi tomada de forma tranquila e madura. Segundo eles, o término não teve um motivo específico nem aconteceu de maneira abrupta, mas foi resultado de conversas e respeito mútuo. “As relações se transformam”, diz o comunicado,.

Paolla e Diogo também pediram compreensão e privacidade aos fãs neste momento. Eles destacaram que seguem caminhos diferentes, mas mantêm carinho e gratidão pela trajetória que construíram juntos.

O casal assumiu publicamente o namoro em julho de 2021 e, desde então, costumava trocar declarações frequentes nas redes sociais. Após o anúncio, seguidores lamentaram a separação nos comentários.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

No fim do ano, a cozinha intensifica a produção para atender as ceias de Natal e Réveillon
Comportamento
Fim de ano aquece renda de quem vive de cozinha artesanal
Foto: Reprodução
Comportamento
Após críticas ao SBT, Zezé Di Camargo ultrapassa 8 milhões de seguidores
A banda é formada por 32 militares
Comportamento
Banda da Polícia Militar apresentará clássicos natalinos em Shopping da Capital
Bell Éter conquistou um lugar na grande final do The Voice Brasil 2025
Comportamento
"Estou aqui para representar", campo-grandense chega à final do The Voice Brasil 2025
Apresentação aconteceu em Porto Murtinho, em junho de 2023
Geral
Produtores de Munhoz e Mariano são multados por oferecer álcool a adolescente em show; assista
A primeira apresentação de Léo confirma que, mesmo tão jovem, ele já tem um talento natural para a música
Comportamento
Filho de Marília e Murilo encanta a internet durante apresentação de bateria; assista
Disfarçado, Neymar passeia por Nova York e compartilha registros nas redes
Comportamento
Disfarçado, Neymar passeia por Nova York e compartilha registros nas redes
Nasce Clara, primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo
Comportamento
Nasce Clara, primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo
Espetáculo 'Grandes Miudezas'
Comportamento
Sesc Teatro Prosa promove programação infantil gratuita nas férias
Segundo o estudo, divulgado em The Journal of Nutrition, beber de 1 a 2 xícaras dessa forma simples está relacionado a uma redução de 16% no risco de morte
Comportamento
Café puro pode diminuir risco de morte, afirmam pesquisadores

Mais Lidas

Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande
Trânsito
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco