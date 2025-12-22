Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento

A atriz Paolla Oliveira, de 43 anos, e o cantor Diogo Nogueira, de 44, anunciaram o fim do relacionamento após quase cinco anos juntos. A informação foi divulgada pelo próprio casal em uma publicação conjunta nas redes sociais, nesta segunda-feira (22).

No texto, os dois afirmam que a decisão foi tomada de forma tranquila e madura. Segundo eles, o término não teve um motivo específico nem aconteceu de maneira abrupta, mas foi resultado de conversas e respeito mútuo. “As relações se transformam”, diz o comunicado,.

Paolla e Diogo também pediram compreensão e privacidade aos fãs neste momento. Eles destacaram que seguem caminhos diferentes, mas mantêm carinho e gratidão pela trajetória que construíram juntos.

O casal assumiu publicamente o namoro em julho de 2021 e, desde então, costumava trocar declarações frequentes nas redes sociais. Após o anúncio, seguidores lamentaram a separação nos comentários.

