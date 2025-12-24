Vai ficar em casa no Natal? Confira a lista de filmes perfeitos para passar o feriado

Para aqueles nostálgicos nessa época do Natal, o JD1, reuniu uma lista, com alguns dos filmes natalinos mais populares, considerando alta visualização, boa avaliação do público e presença nas principais plataformas de streaming, elencados por inteligência artificial.
A lista vai dos clássicos aos contemporâneas que costumam liderar audiência e engajamento durante as festas de fim de ano.
Entre os títulos mais lembrados estão Esqueceram de Mim, sucesso atemporal entre famílias, Crônicas de Natal, um dos mais assistidos da Netflix, e O Estranho Mundo de Jack, que mantém alta avaliação do público. Confira:
Netflix
Crônicas de Natal
Crônicas de Natal 2
O Amor Não Tira Férias
A Princesa e a Plebeia
Um Match Surpresa
Max
Um Herói de Brinquedo
O Expresso Polar
Um Natal Muito, Muito Louco
Os Fantasmas Contra-Atacam
Gremlins
Prime Video
O Grinch
Um Príncipe em Nova York
Sobrevivendo ao Natal
Uma Segunda Chance para Amar
Milagre na Rua 34
Disney+
Esqueceram de Mim
Esqueceram de Mim 2
O Estranho Mundo de Jack
Noel
Natal Outra Vez?