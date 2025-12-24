Menu
Menu Busca quarta, 24 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senar Institucional -
Comportamento

Vai ficar em casa no Natal? Confira a lista de filmes perfeitos para passar o feriado

A seleção reúne clássicos e contemporâneos disponíveis em plataforma de streaming

24 dezembro 2025 - 10h24Sarah Chaves
Foto: Heidi TuckerFoto: Heidi Tucker  
Dr Canela

Para aqueles nostálgicos nessa época do Natal, o JD1, reuniu uma lista, com alguns dos filmes natalinos mais populares, considerando alta visualização, boa avaliação do público e presença nas principais plataformas de streaming, elencados por inteligência artificial.

A lista vai dos clássicos aos contemporâneas que costumam liderar audiência e engajamento durante as festas de fim de ano.

Entre os títulos mais lembrados estão Esqueceram de Mim, sucesso atemporal entre famílias, Crônicas de Natal, um dos mais assistidos da Netflix, e O Estranho Mundo de Jack, que mantém alta avaliação do público. Confira:

Netflix

Crônicas de Natal

Crônicas de Natal 2

O Amor Não Tira Férias

A Princesa e a Plebeia

Um Match Surpresa

Max

Um Herói de Brinquedo

O Expresso Polar

Um Natal Muito, Muito Louco

Os Fantasmas Contra-Atacam

Gremlins

Prime Video

O Grinch

Um Príncipe em Nova York

Sobrevivendo ao Natal

Uma Segunda Chance para Amar

Milagre na Rua 34

Disney+

Esqueceram de Mim

Esqueceram de Mim 2

O Estranho Mundo de Jack

Noel

Natal Outra Vez?

 

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Já sabe o que fazer para Ceia de Natal? Confira como fazer um salpicão simples e o chester suculento
Comportamento
Já sabe o que fazer para Ceia de Natal? Confira como fazer um salpicão simples e o chester suculento
Instagram/Paolla Oliveira
Comportamento
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento
No fim do ano, a cozinha intensifica a produção para atender as ceias de Natal e Réveillon
Comportamento
Fim de ano aquece renda de quem vive de cozinha artesanal
Foto: Reprodução
Comportamento
Após críticas ao SBT, Zezé Di Camargo ultrapassa 8 milhões de seguidores
A banda é formada por 32 militares
Comportamento
Banda da Polícia Militar apresentará clássicos natalinos em Shopping da Capital
Bell Éter conquistou um lugar na grande final do The Voice Brasil 2025
Comportamento
"Estou aqui para representar", campo-grandense chega à final do The Voice Brasil 2025
Apresentação aconteceu em Porto Murtinho, em junho de 2023
Geral
Produtores de Munhoz e Mariano são multados por oferecer álcool a adolescente em show; assista
A primeira apresentação de Léo confirma que, mesmo tão jovem, ele já tem um talento natural para a música
Comportamento
Filho de Marília e Murilo encanta a internet durante apresentação de bateria; assista
Disfarçado, Neymar passeia por Nova York e compartilha registros nas redes
Comportamento
Disfarçado, Neymar passeia por Nova York e compartilha registros nas redes
Nasce Clara, primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo
Comportamento
Nasce Clara, primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo

Mais Lidas

VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Imagem Ilustrativa
Polícia
Briga no 'Bar da Loira' termina com mulher esfaqueada em Campo Grande
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Moradoras brigam por causa de cachorros em condomínio de Campo Grande