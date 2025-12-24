Vai ficar em casa no Natal? Confira a lista de filmes perfeitos para passar o feriado

Para aqueles nostálgicos nessa época do Natal, o JD1, reuniu uma lista, com alguns dos filmes natalinos mais populares, considerando alta visualização, boa avaliação do público e presença nas principais plataformas de streaming, elencados por inteligência artificial.

A lista vai dos clássicos aos contemporâneas que costumam liderar audiência e engajamento durante as festas de fim de ano.

Entre os títulos mais lembrados estão Esqueceram de Mim, sucesso atemporal entre famílias, Crônicas de Natal, um dos mais assistidos da Netflix, e O Estranho Mundo de Jack, que mantém alta avaliação do público. Confira:

Netflix

Crônicas de Natal

Crônicas de Natal 2

O Amor Não Tira Férias

A Princesa e a Plebeia

Um Match Surpresa

Max

Um Herói de Brinquedo

O Expresso Polar

Um Natal Muito, Muito Louco

Os Fantasmas Contra-Atacam

Gremlins

Prime Video

O Grinch

Um Príncipe em Nova York

Sobrevivendo ao Natal

Uma Segunda Chance para Amar

Milagre na Rua 34

Disney+

Esqueceram de Mim

Esqueceram de Mim 2

O Estranho Mundo de Jack

Noel

Natal Outra Vez?

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também