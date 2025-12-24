Voluntários levam conforto com entrega de doações a pacientes durante o Natal

Entre os dias 22 e 24 de dezembro, voluntários levaram brinquedos, doces e kits de higiene a pacientes internados no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh). As ações incluíram a visita do Papai Noel à enfermaria pediátrica e ao CTI Pediátrico, com entrega de presentes às crianças, além de kits de higiene destinados a pacientes mulheres.

As doações foram organizadas pelo projeto voluntário Amar é Servir e por grupos independentes que circularam por diferentes setores do hospital, com brinquedos, esculturas de balões e mensagens breves. O objetivo foi aliviar, ainda que momentaneamente, o impacto da internação e dos procedimentos clínicos.

A superintendente do hospital, Dra. Andrea Lindenberg, destacou o papel das iniciativas na rotina de cuidado. “A presença dos voluntários fortalece a humanização da assistência e ajuda a acolher emoções que também fazem parte do tratamento”, afirmou.

As ações contaram ainda com voluntários de longa data e doadores que ampliaram o alcance das entregas.

