Menu
Menu Busca quarta, 24 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Comportamento

Voluntários levam conforto com entrega de doações a pacientes durante o Natal

A ação ocorreu entre os dias 22 e 24 de dezembro e incluiu visitas às alas pediátricas

24 dezembro 2025 - 16h40Sarah Chaves

Entre os dias 22 e 24 de dezembro, voluntários levaram brinquedos, doces e kits de higiene a pacientes internados no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh). As ações incluíram a visita do Papai Noel à enfermaria pediátrica e ao CTI Pediátrico, com entrega de presentes às crianças, além de kits de higiene destinados a pacientes mulheres.

As doações foram organizadas pelo projeto voluntário Amar é Servir e por grupos independentes que circularam por diferentes setores do hospital, com brinquedos, esculturas de balões e mensagens breves. O objetivo foi aliviar, ainda que momentaneamente, o impacto da internação e dos procedimentos clínicos.

A superintendente do hospital, Dra. Andrea Lindenberg, destacou o papel das iniciativas na rotina de cuidado. “A presença dos voluntários fortalece a humanização da assistência e ajuda a acolher emoções que também fazem parte do tratamento”, afirmou.

As ações contaram ainda com voluntários de longa data e doadores que ampliaram o alcance das entregas.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Getty Images
Comportamento
Vídeo: Pressão por felicidade pode elevar estresse e tristeza emocional no Natal
É pavê ou pacumê? Veja as sobremesas que prometem adoçar a Ceia de Natal em 2025
Comportamento
É pavê ou pacumê? Veja as sobremesas que prometem adoçar a Ceia de Natal em 2025
Foto: Heidi Tucker
Comportamento
Vai ficar em casa no Natal? Confira a lista de filmes perfeitos para passar o feriado
Já sabe o que fazer para Ceia de Natal? Confira como fazer um salpicão simples e o chester suculento
Comportamento
Já sabe o que fazer para Ceia de Natal? Confira como fazer um salpicão simples e o chester suculento
Instagram/Paolla Oliveira
Comportamento
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento
No fim do ano, a cozinha intensifica a produção para atender as ceias de Natal e Réveillon
Comportamento
Fim de ano aquece renda de quem vive de cozinha artesanal
Foto: Reprodução
Comportamento
Após críticas ao SBT, Zezé Di Camargo ultrapassa 8 milhões de seguidores
A banda é formada por 32 militares
Comportamento
Banda da Polícia Militar apresentará clássicos natalinos em Shopping da Capital
Bell Éter conquistou um lugar na grande final do The Voice Brasil 2025
Comportamento
"Estou aqui para representar", campo-grandense chega à final do The Voice Brasil 2025
Apresentação aconteceu em Porto Murtinho, em junho de 2023
Geral
Produtores de Munhoz e Mariano são multados por oferecer álcool a adolescente em show; assista

Mais Lidas

VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Imagem Ilustrativa
Polícia
Briga no 'Bar da Loira' termina com mulher esfaqueada em Campo Grande
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Moradoras brigam por causa de cachorros em condomínio de Campo Grande