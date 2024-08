Academia de Letras do MS levará literatura ao Festival de Inverno em Bonito

Com lançamento de livros, bate-papo e palestra de imortais, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras estará do Festival de Inverno de Bonito 2024 nos dias 22, 23 e 25.

Os encontros com os autores Henrique de Medeiros, Pedro Chaves e Rubenio Marcel serão todos no Lounge da Literatura montado na Praça da Liberdade, e terão mediação do escritor Rodrigo Teixeira.

"Os nadas em busca dos tudos da poesia", “Uniderp: Sonhos e desafios na construção de um legado educacional na região do Pantanal” e "Poesia e caminhos da palavra" serão os títulos dos bate-papos/palestras com os escritores da ASL.

Quinta-feira (22) às 16h: Os bate-papos/palestras terão início com o poeta, escritor e compositor Rubenio Marcelo, Cadeira 35 e Secretário-Geral da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

Sob o título "Poesia e caminhos da palavra" e com base no seu livro atual: "Caminhos - 100 poemas escolhidos.", Rubenio Marcelo abordará caminhos da arte da palavra e especialmente aspectos literários desta sua antologia poética recentemente lançada com aprovação do FIC-MS/FCMS.

Sexta-feira (23) às 16h: Encontro com o escritor, educador e Cadeira 19 da ASL, Pedro Chaves, sob o título “Uniderp: Sonhos e desafios na construção de um legado educacional na região do Pantanal”. Conversará sobre seu livro e de Therezinha Samways, que tem o título da palestra, sobre o nascimento e consolidação da Uniderp.

Domingo (25) às 16h: A participação da ASL terá encerramento com a presença do escritor e poeta Henrique Alberto de Medeiros Filho, presidente da Academia-Sul-Mato-Grossense de Letras, abordará os temas do seu livro "Os nadas em busca dos tudos da poesia".

Os escritores e acadêmicos irão retratar também a ASL, recentemente completou cinquentenário, destacando sua história e seus imortais, responsáveis por obras literárias de diversos gêneros e estilos que enriquecem o patrimônio cultural, literatura e leitura.



