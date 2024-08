Festival de Inverno tem Zé Ramalho nesta sexta (23); confira a programação

O Festival de Inverno de Bonito segue para seu quinto dia nesta sexta-feira (23) e com a presença do governador Eduardo Riedel, cidade terá o lançamento do Projeto Eco Criativa.

Além das apresentações artísticas, o festival oferece oficinas educativas de arte, cultura, turismo ecológico e empreendedorismo, proporcionando um espaço de aprendizado e troca de conhecimentos. Confira:



10h - Abertura dos Stands (Artesanato) - Praça da Liberdade

10h - Lançamento do Programa Bonito Eco Criativa - Smart City

Praça da Liberdade - 10h às 22h

Stands Artesanato, Espaço Mãos que Criam, Espaço Múltiplo e Espaço Criativo

(Artesanato) - Praça da Liberdade



Tenda dos Saberes (Patrimônio Cultural) - Praça da Liberdade



Livreiros - UBE-IHGMS-Tarja Preta (Economia Criativa) - Praça da Liberdade



14h - Live Paint – Graffiti – Cultura Hip Hop. Praça da Liberdade



15h - Contação de História - "Katuapó Conta História" por Tania Aparecida Antunes (Literatura) -

EM João Alves da Nobrega



Contação de História - “Não sei se foi assim, mas foi assim que me contaram” - Melina

Melgar (Literatura) - EM Izaura Pinto Guimarães



14h às 16h - Oficina de Biojoias da Natureza (Artesanato) - Stand do Artesanato - Praça da Liberdade



14h às 20h - "GALERIA Curandêra" (Artes Visuais)/ Rua Filinto Muller, 634, Centro, Bonito-MS

Exposições: "Raso e Profundo" de Alice Hellmann/ "Isso é Bonito!" Colab de Ana Kreutzer e Associação dos Artesãos de Bonito / "JOIA" - Cerâmicas indígenas: Kadiwéu, Terena e Kinikinau / "Esplendor" - Artistas residentes de Bonito



15h - Contação de História - "Katuapó Conta História" por Tania Aparecia Antunes

EM João Alves da Nobrega - R. Santana do Paraíso, 1629 - Centro, Bonito

Contação de História - “Não sei se foi assim, mas foi assim que me contaram” - MELINA

MELGAR - EM Izaura Pinto Guimarães - R. das Safiras, 615 - Vila Marambaia, Bonito.



16h - Pedro Chaves - "Uniderp: Sonhos e desafios na construção de um legado educacional na

região do Pantanal” e Carmem Lúcia de Andrade - Escritora e componente do Coletivo Tarja

Preta. Mediação Rodrigo Teixeira (Literatura) - Lounge da Literatura



- Dança Tradicional da Cultura Kadiwéu (Patrimônio Cultural) - Praça da Liberdade



- Exposição Tour Virtual pelo Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho e seus Espaços

Culturais - Roberto Ungerer (Arte Educação) - Lounge da Literatura



17h - Palestra Saberes Indígenas: “Meio ambiente, educação e cultura” - Sudemar Rosa Gabriel

Dias (Patrimônio Cultural) - Tenda dos Saberes Indígenas



- Teatro- Cortejo CAPETIM – Cortejo Cenopoético da Anarcobanda do Teatro Imaginário

Maracangalha - Praça da Liberdade



17h - Festival Bonitinho - Espetáculo Crianceiras - Manoel de Barros

Palco Futuro. CMU - Av. Paulo VI, 50 - Bnh



18h - COZINHA SHOW

- Chef Bruno Xavier (Campo Grande/MS) - Prato: Arroz Carreteiro

- Chef Juanita Batillani (Bonito/MS) - Prato: Caribé (Gastronomia)

- Chef SylvioTrujillo (Bonito/MS) - Prato: Frango Bori Bori

Palco Lua



18h às 20h - Oficina de Amigubonito (Amigurumi) (Artesanato) - Stand do Artesanato - Praça da

Liberdade



17h -Projeto Sunset Mais Bonito/ Rap ‘’Poesia de Asfalto’’-

Integrantes: Doc MC/ Criado MC/ E Ju MC (Participação Especial Adrian MC).

Trio Rock Sellers (Alvaro Cavalheiro/Eduardo Fernando /Márcio Ximenes)

Palco Lua



18h - Catedral Erudita

Orquestra Sinfônica e Coro de Campo Grande - Igreja Matriz - Praça da Liberdade



19h - Teatro - Godó, o Mensageiro do Vale

Palco Sol



19h às 22h - Campeonato de Games FIFA24 - Federação de Esportes Eletrônicos e Tecnologia de MS

(Geek) - Lounge da Literatura



19h50 - Performances Aéreas com Cia Base - Praça da Liberdade



20h15 - Eu, Tu, Eles - Cia Caio Nunes/RJ (Dança)

Palco Sol - Praça da Liberdade



21h - Performances Aéreas com Cia Base - Praça da Liberdade



21h - Hands Up In The House – Cultura Ballroom

Palco Lua



21h30 - Show Musical Nacional - Zé Ramalho

Palco Lua



23h - E Se O Hip Hop Fosse Uma Mesa?

Performance de Rua

Palco Lua



23h30 - Show Dovalle & Begét de Lucena

Palco Lua

