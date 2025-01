JD1TV: Preparativos para o Carnaval da Capital destacam ancestralidade e movimento negro

O Carnaval 2025 acontecerá de 28 de fevereiro a 4 de março. Enquanto isso, os preparativos das escolas de samba e blocos de rua de Campo Grande estão a todo vapor.

Em destaque, a Escola de Samba Deixa Falar e o bloco Cordão Valu trazem temáticas ricas em cultura e história para as festividades deste ano.

Francis Fabian, presidente da escola Deixa Falar, revelou que o tema do desfile de 2025 será "ancestralidade", com foco na herança indígena e afro-americana. “É um tema rico e atual, que nos faz lembrar de onde viemos. Queremos mostrar tanto os desafios, como a escravidão, quanto a riqueza cultural e os conhecimentos transmitidos por essas comunidades”, afirmou.

O trabalho de preparação começou em julho de 2024, passando pela escolha do tema, pesquisas históricas, criação do enredo e elaboração dos arranjos da bateria.

Já o bloco de rua Cordão Valu comemora 18 anos de história e homenageará o Bloco Ilê Aiyê, primeiro bloco afro do Brasil, que celebra 50 anos.

Silvana Valu, organizadora do Cordão Valu, destacou que o bloco busca exaltar a criatividade dos foliões: "Não temos abadás. O protagonista é quem vai para o bloco. Cada um pode preparar sua fantasia e se divertir do seu jeito".

