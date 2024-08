Após julho com conta de luz mais cara, Brasil volta para a bandeira verde em agosto

Após julho ver a volta da bandeira amarela na conta de luz, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, em medida publicada no dia 26, que o mês de agosto será de bandeira verde, ou seja, sem adicionais nas contas de luz para o consumidor.

Segundo a agência, essa mudança na bandeira tarifária ocorre devido “às condições favoráveis para a geração de energia elétrica no país”.

Antes da mudança em julho, o Brasil teve bandeira verde por 26 meses consecutivos, de abril de 2022 a junho de 2024.

Segundo o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, “no final de junho, houve uma expectativa de menor volume de chuvas para julho, o que se confirmou na maior parte do país. Porém, o volume de chuvas na Região Sul neste mês contribuiu para a definição da bandeira verde em agosto”.

