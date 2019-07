BB facilitará pagamento do Pasep para correntistas de outros bancos

Priscilla Porangaba, com informações do Banco do Brasil

O Banco do Brasil (BB) responsável pelo abono do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), concedeu aos clientes de fora da instituição poderão fazer uma transferência eletrônica disponível (TED) com custo zero.

O pagamento para as inscrições de final 0 começa na quinta-feira (25), mas os correntistas do Banco do Brasil receberam automaticamente o crédito na conta corrente a partir dessa terça-feira(23).

Para efetuar a TED, o correntista deverá acessar o endereço eletrônico e pedir a transferência bancária no valor do abono, de acordo com o calendário de pagamento estabelecido pelo governo.

O beneficiário também pode fazer o pedido em qualquer caixa eletrônico do BB, caso não tenha acesso à internet.

Neste ano, o benefício, destinado a servidores públicos, militares e trabalhadores de estatais, que recebem até dois salários mínimos, será pago a 2,9 milhões de trabalhadores, num total de R$ 2,6 bilhões.

Segundo o BB, cerca de 1,6 milhão de beneficiários do Pasep não são correntistas do BB e serão beneficiados pela TED sem custo.

Deixe seu Comentário

Leia Também