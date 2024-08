BC anuncia novas medidas de segurança para o Pix no celular

O Banco Central (BC) publicou a Resolução BCB nº 403, que traz novas mudanças para o sistema Pix em celulares, aumentando a segurança da plataforma como forma de combater golpes e fraudes na forma mais populares de transações do Brasil.

Uma das mudanças, que começam a valer a partir de 1º de novembro, está no acesso ao Pix em smartphones e computadores que não estão cadastrados no banco, que passarão a ter um limite de R$ 200 por transação. Além disso, quando houver troca de conta para um aparelho desconhecido, o limite diário de transações será limitado em R$ 1 mil.

Segundo o BC, o objetivo dessas mudanças é dificultar que os bandidos consigam realizar pagamentos via Pix através de dispositivos diferentes dos já utilizados pelo cliente.

Além disso, as instituições financeiras também terão que adotar uma solução de gerenciamento de risco de fraude que use informações de segurança armazenadas no Banco Central, capaz de identificar transações via Pix fora do normal; disponibilizar um canal eletrônico aos clientes com informações necessárias sobre cuidados e precauções para evitar fraudes; e verificar ao menos uma vez a cada seis meses se os clientes têm marcações de fraude na base de dados do BC.

