Condel aprova mais de R$2 bilhões para financiar empreendimentos

O Conselho Deliberativo (Condel) da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) aprovou nesta segunda-feira (2) a programação orçamentária para o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) de 2020.

O estado do Mato Grosso do Sul terá 24% do total, mais de R$ 2 bilhões em recursos para contratações no setor rural e empresarial. O Banco do Brasil operacionalizará R$1,710 bilhão em recursos do estado.

Além de R$ 201,2 milhões que poderão ser financiados por bancos cooperativas, ação que depende de mudança de legislação para acontecer, e R$ 100,6 milhões contratados via Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

O secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) destacou a importância do financiamento para a economia do estado. “O FCO tem como objetivo reduzir as desigualdades e contribuir para o desenvolvimento dos municípios e estados do Centro-Oeste e em Mato Grosso do Sul tem sido principal agente de financiamento nos últimos anos, com grande participação das pequenas empresas que são parte ativa do desenvolvimento econômico estadual”, disse.

O FCO rural pode ser contratado em duas modalidades, com taxa de juros pré e pós fixada, que variam de 5,21% a 8% ao ano, conforme o porte da empresa e a linha contratada. No empresarial, a taxa de juros é pós-fixada.

As prioridades setoriais são, a contratação para produções que agreguem valor à cadeia alimentícia, integração lavoura-pecuária no rural, investimento em tecnologia, biossegurança e turismo.

Já nas prioridades espaciais, estão os municípios localizados na faixa de fronteira e de média renda.

