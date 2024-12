Consumidores darão prioridades para pagamento de contas com o 13°, aponta pesquisa

Com a movimentação esperada para girar em torno de R$ 1,27 bilhão neste fim de ano com comemorações de Natal e Ano Novo,muitos consumidores irão priorizar o pagamento de contas, antes de sair às compras, conforme pesquisa sazonal do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), realizada em parceria com o Sebrae/MS.

A pesquisa também apontou tendências para os gastos programados com o 13º salário. Neste ano, 55,73% dos entrevistados informaram que não irão receber, enquanto 44,27% terão o benefício natalino.

A maioria diz que pretende pagar contas (27,48%), seguido dos que irão poupar (13,34%). Outros 11,63% pretendem comprar móveis e eletroeletrônicos, ao passo em que 10,83% pagarão dívidas atrasadas.

A pesquisa entrevistou 1.931 pessoas em 8 municípios do Estado entre os dias 04 e 12 de novembro, com nível de confiança de 95% e margem de erro entre 5% e 6%.

