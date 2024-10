"Dinheiro esquecido": prazo para saque no Banco Central termina na próxima quarta

O prazo para que pessoas físicas e jurídicas resgatem valores esquecidos no SRV (Sistema de Valores a Receber) do Banco Central do Brasil termina na próxima quarta-feira (16). Após essa data, o governo deve recolher o montante não retirado e incorporá-lo ao Tesouro Nacional. Os clientes ainda terão mais 30 dias para contestar o recolhimento dos recursos.

Atualmente, o SVR possui R$ 8,6 bilhões disponíveis. Quase R$ 7,7 bilhões já foram resgatados. De acordo com o Banco Central, cerca de 32,9 milhões de pessoas (63,01% dos beneficiários) têm até R$ 10 para receber.

Para verificar se tem dinheiro esquecido, é necessário acessar o site oficial do Banco Central e realizar a consulta no SVR. O sistema permite identificar valores retidos em contas de bancos, consórcios ou outras instituições financeiras. O processo de resgate exige uma conta GOV.br com nível de segurança prata ou ouro e a chave Pix do titular.

Resgates abaixo de R$ 100 podem ser solicitados de forma simples, porém, para quantias superiores, o sistema exige ativação do duplo fator de autenticação para garantir maior segurança na operação. No caso de valores pertencentes a pessoas falecidas, os herdeiros, testamentários, inventariantes ou representantes legais podem fazer a solicitação, desde que possuam o CPF do titular e comprovem o vínculo.

Após a solicitação e confirmação dos dados, o dinheiro é devolvido em até 12 dias úteis pela instituição financeira em que o valor estava retido.

