Dólar a R$ 4,22 é o mais alto da história

Mauro Silva, com informações do UOL

O dólar registrou nesta segunda-feira (25) a sua maior cotação da história, a moeda americana registrou alta de 0,53% chegando a R$ 4,22 para a venda.

Com essa cotação o dólar comercial registra a maior elevação desde o início do Plano Real. Na semana passada o recorde foi de R$ 4,21. O Ibovespa encerrou o dia com queda de 0,25%, aos 108.423,93 pontos.

Banco Central

Mediante a alta da moeda norte-americana, o Banco Central divulgou, nesta segunda-feira, dados sobre o déficit em conta corrente e investimento estrangeiro direto piores do que o esperado para outubro. O governo informou também dados parciais sobre da balança comercial de novembro, e tudo caminha para fechar no vermelho, faro que não acontece desde 2014.

Deixe seu Comentário

Leia Também