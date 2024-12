Dólar encerra o dia em queda mais uma vez, mas ainda acima dos R$ 6

O dólar encerrou esta quarta-feira (4) em queda de 0,13%, cotado a R$ 6,04, em um recuo motivado pela divulgação de dados mais fracos de empregos e pelo desempenho do setor de serviços nos Estados Unidos.

Pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que é necessário enfrentar a alta dos juros e, por isso, foi apresentado o conjunto de medidas de ajuste fiscal, que ainda precisa de aprovação do Congresso.

Nos EUA, os últimos dados de emprego mostram que o crescimento da folha de pagamento privada foi menor do que o esperado em novembro, que combinado com uma baixa da atividade do setor de serviços aumentou a confiança do mercado em um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) ainda neste mês.

Além do dólar em queda, o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, também operou em queda na última hora do pregão.

