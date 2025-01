Dólar encerra o dia estável a R$ 6,10

O dólar encerrou esta quarta-feira (8) com uma leve alta de 0,09%, valendo R$ 6,10, valorização que acontece após a moeda norte-americana registrar uma sequência de duas baixas seguidas.

A moeda passou uma boa parte do pregão em alta, sendo negociada a R$ 6,15 no fim da manhã.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira (B3), fechou o dia em queda por volta das 16h45, aos 119.445,57.

