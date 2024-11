Dólar fecha em R$ 5,91, maior valor da história, com incerteza fiscal

O dólar avançou frente ao real nesta quarta-feira (27), atingindo a marca de R$ 5,90, com a moeda norte-americana encerrando o dia a R$ 5,9141, uma alta de 1,80%.

Às 17h04 (horário de Brasília), o índice Ibovespa apresentava queda de 1,45%, aos 128 mil pontos, refletindo a cautela dos investidores.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fará um pronunciamento em rede nacional às 19h30 (horário de Mato Grosso do Sul), quando deve detalhar a isenção do Imposto de Renda e um pacote de cortes de gastos, enviado ao Congresso Nacional.

A oscilação do dólar tem sido moderada devido à espera dos investidores sobre o impacto das medidas fiscais. A decisão sobre o pacote de gastos do governo é vista como crucial para acalmar os mercados e reduzir a pressão sobre os ativos brasileiros.

O anúncio acontece em um contexto de inflação, com a expectativa de uma alta mais agressiva na Selic em dezembro, após dados do IPCA-15 de novembro, que superaram as expectativas.

Externamente, investidores também observam os próximos passos do Federal Reserve, que deve anunciar sua decisão sobre a política monetária em breve.

A economia dos Estados Unidos cresceu a uma taxa de 2,8% no terceiro trimestre, enquanto o presidente eleito, Donald Trump, confirmou medidas que devem influenciar o valor do dólar, incluindo tarifas e cortes de impostos.

