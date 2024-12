Dólar fecha o dia em queda, mas continua avaliado acima dos R$ 6

O dólar fechou esta terça-feira (3) em queda, registrando uma baixa de 0,21% a R$ 6,05, após quatro dias seguidos de alta. Apesar da queda, que ocorre em reação à divulgação do Produto Interno Bruto (PIB), a moeda norte-americana ainda continua avaliada acima dos R$ 6.

O tema fiscal segue no radar do mercado, diante das incertezas quanto à tramitação do pacote de contenção de gastos, em meio às discussões sobre a liberação das emendas parlamentares e dúvidas sobre as mudanças nas aposentadorias dos militares.

Os projetos sobre o pacote de corte de gastos anunciado pelo governo Lula e que foram apresentados no Congresso Nacional ainda não incluem os militares, que devem ser impactados pelo ajuste fiscal.

Em coletiva de imprensa realizada em Brasília, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que, caso o projeto de corte de gastos seja aprovado ainda em dezembro, haverá uma redução no preço do dólar.

“Se Congresso der resposta rápida neste mês de dezembro aprovando as medidas para cumprir o arcabouço de déficit primário zero, que reduzem despesas no curto, médio e longo prazo, não só zera o déficit agora, mas já prevê uma redução de despesas também nos próximos anos. À medida em que isso ficar claro, nós devemos ter uma acomodação do dólar, o câmbio mais baixo”, disse o vice-presidente.

