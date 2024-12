Dólar fica a R$ 6,12 após intervenção do BC a provação da PEC do corte de gastos

O dólar, que recentemente vinha batendo recordes de altas históricas, encerrou esta quinta-feira (19) em queda, sendo negociado a R$ 6,12 após intervenção recorde do Banco Central (BC) no câmbio e a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) do pacote de corte de gastos.

O dólar comercial encerrou o dia com uma queda de 2,32%, ou seja, de R$ 0,146, sendo vendido a R$ 6,122. Apesar disso, o valor é o segundo maior da história do real, ficando atrás apenas do registrado na quarta-feira (18), quando foi vendido a R$ 6,26.

Essa queda ocorreu após o BC vender US$ 5 bilhões das reservas internacionais em dois leilões, um de US$ 3 bilhões e outro de US$ 2 bilhões, e a Câmara dos Deputados aprovar a PEC do pacote de corte de gastos do governo.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também