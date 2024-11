É falsa a informação que Febraban declarou feriado bancário de 15 a 21 de novembro

Está circulando nas redes sociais uma notícia falsa que, supostamente, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) havia declarado um feriado bancário do dia 15 até 21 de novembro, em razão do G20 no Rio de Janeiro.

Com um tom de alerta, a mensagem informa que a Febraban decretou um feriado bancário de sete dias, e orienta os correntistas a verificarem seus saldos e anteciparem pagamentos de tributos, além de apontar para a possibilidade de um possível “ajuste”, que se dá a entender como confisco, nas contas bancárias.

A mensagem acabou se espalhando nas redes sociais, no entanto, se trata de uma fake news, já que a Febraban não declarou feriado bancário nacional, e se baseia no medo que bancos fechados significam confisco dos valores nas contas.

Vale lembrar, no entanto, que o dia 15 de novembro é feriado nacional por conta da Proclamação da República, e o dia 20 será o feriado de Dia da Consciência Negra.

Apenas no Rio de Janeiro, onde ocorre a cúpula do G20, que foi decretado feriado nos dias 18 e 19 por conta de questões de logística e segurança com o evento.

