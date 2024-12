Fiems vê "impulsionamento" da indústria de MS em acordo Mercosul-UE

A Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) viu como promissor o Acordo de Associação entre o Mercosul e a União Europeia, concluído nesta sexta-feira (6), e apontou para a possibilidade de o tratado impulsionar a indústria sul-mato-grossense.

Mato Grosso do Sul, que tem um perfil produtivo reconhecido pelos produtos agroalimentares, de base florestal e de bioenergia, já tem produtos comercializados no mercado europeu e em mais de 150 países ao redor do mundo.

Segundo dados do Observatório da Indústria da Fiems, as exportações sul-mato-grossenses para a União Europeia ultrapassaram US$ 870 milhões em 2023, um crescimento de 50% nos últimos quatro anos.

Na avaliação do presidente da Fiems, Sérgio Longen, a eliminação de tarifas representa uma oportunidade de ampliação significativa da presença da indústria sul-mato-grossense no mercado da Europa. “Esse cenário também contribuirá para a redução do custo de importação de insumos e bens de capital, o que fortalecerá ainda mais a eficiência e a competitividade de nossa produção”, comentou.

Longen ainda recordou que a Fiems já vem promovendo iniciativas para intensificar as relações comerciais com a União Europeia, com a Federação recebendo, em maio do ano passado, uma comitiva de representantes de 10 Estados membros do bloco para debater parcerias comerciais e industriais.

