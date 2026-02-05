Menu
Menu Busca quinta, 05 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Fim da jornada 6×1 preocupa comércio e serviços em Mato Grosso do Sul

Discussão no Congresso Nacional envolve possíveis perdas de vagas e aumento do custo da hora trabalhada

05 fevereiro 2026 - 18h11Luiz Vinicius
carteira cltcarteira clt  

O debate sobre o fim da jornada de trabalho no modelo 6×1, em discussão no Congresso Nacional, tem colocado os setores de comércio e serviços no centro das atenções em Mato Grosso do Sul. Atividades com funcionamento contínuo ou horários estendidos, comuns no Estado, avaliam possíveis impactos da mudança sobre emprego, custos e organização das escalas.

Com cerca de 700 mil vínculos formais ativos, a base do emprego sul-mato-grossense está concentrada justamente em setores mais sensíveis a alterações na carga horária semanal, como comércio, serviços, indústria, agropecuária e construção. Supermercados, farmácias, centrais de atendimento e prestadores de serviços urbanos operam com jornadas ampliadas e podem ser diretamente afetados por mudanças na legislação trabalhista.

“Quando a discussão ignora a realidade do mercado de trabalho, o risco é transformar uma promessa em perda de vagas e precarização”, afirma a presidente da FCDL-MS, Inês Santiago.

Estudo do Centro de Liderança Pública (CLP) aponta que o fim da jornada 6×1, nos moldes atualmente debatidos, pode resultar na eliminação de até 638 mil empregos formais no país, além de uma queda de 0,7% na produtividade por trabalhador. O levantamento indica impacto mais significativo sobre construção, comércio e agropecuária, especialmente em função do aumento do custo da hora trabalhada caso não haja ajuste proporcional dos salários.

Entidades do setor defendem que a discussão considere alternativas intermediárias, como a flexibilização da jornada. Uma das propostas em tramitação no Congresso é a PEC 40/2025, que prevê a possibilidade de escolha entre o regime tradicional da CLT, de até 44 horas semanais, e um modelo flexível por horas, sem redução de direitos trabalhistas.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Saiba como consultar se tem direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026
Economia
Saiba como consultar se tem direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026
Sede do INSS
Economia
Simulador de aposentadoria do INSS é reativado
Cédulas de dinheiro
Economia
Consulta ao Abono Salarial estará disponível a partir desta quinta-feira
Inmetro e ANP combatem fraudes em postos de combustíveis
Economia
Inmetro e ANP combatem fraudes em postos de combustíveis
Deputado Paulo Duarte, Flávio César e Sérgio Longen
Economia
Em lançamento de programa tributário, Fiems destaca relação entre Estado e contribuintes
Câmara aprova MP do programa Gás do Povo
Economia
Câmara aprova MP do programa Gás do Povo
Aplicativo FGTS
Economia
Governo libera mais R$ 3,9 bi para pagar saque-aniversário do FGTS
Imposto de Renda
Economia
IR zero para quem ganha até R$ 5 mil vale a partir deste mês
Íris Cristina, responsável da Loja Aurora comenta mudança no perfil dos foliões
Economia
Vendas de Carnaval ganham fôlego no varejo com crescimento dos bloquinhos
Receita de exportação do MS teve aumento
Economia
Exportações de serviços batem recorde e alcançam US$ 51,8 bi em 2025

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026