Governo depositará décimo terceiro no dia 1º de dezembro

O governo do Estado de Mato Grosso Sul, depositará na terça-feira, 1º de dezembro, o 13º salário dos mais de 79 mil servidores públicos estaduais. A data foi definida pelos próprios servidores em enquete proposta pelo governador Reinaldo Azambuja.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a votação contou com a participação de 10.171 pessoas. A maioria delas, 44,4%, escolheu a data vencedora para o recebimento da gratificação natalina, que representa um desembolso de R$ 473,7 milhões.

Somadas as remunerações de novembro (R$ 514,3 milhões), depositadas na semana passada, o Governo pagou R$ 988 milhões em salários em apenas uma semana.

Segundo o governador, com o pagamento antecipado, além de cumprir o compromisso assumido com os servidores, ainda possibilita o planejamento dos empresários do comércio.

