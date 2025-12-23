Governo libera saque do FGTS para quem aderiu ao saque-aniversário

O governo federal publicou nesta terça-feira (23) a Medida Provisória que autoriza trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a movimentarem o saldo da conta vinculada em casos de contrato de trabalho extinto ou suspenso entre 1º de janeiro de 2020 e a entrada em vigor da medida.

A MP foi assinada pelo presidente Lula e publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

A iniciativa, proposta pelo Ministério do Trabalho e Emprego, busca mitigar os efeitos do saque-aniversário, modalidade que impede o acesso ao saldo integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Nessa situação, o trabalhador recebe apenas a multa rescisória, o que limita a função do fundo como proteção financeira em momentos de perda de renda.

Desde a criação do saque-aniversário, cerca de 12,1 milhões de trabalhadores foram desligados e não puderam acessar os valores do FGTS por terem optado pela modalidade, muitas vezes sem a informação clara de que o saldo ficaria bloqueado após a demissão.

Liberação dos recursos

A MP autoriza a liberação do saldo disponível de forma escalonada. Em uma primeira etapa, será pago até R$ 1.800, com crédito previsto até 30 de dezembro de 2025. O valor restante será liberado até 12 de fevereiro de 2026.

Para quem já tem conta bancária cadastrada no FGTS, o depósito será automático. Trabalhadores sem conta indicada poderão sacar os valores nos canais presenciais da Caixa Econômica Federal durante a vigência da medida.

A MP também mantém as garantias em contratos de alienação ou cessão fiduciária eventualmente firmados pelos trabalhadores, preservando a segurança jurídica dessas operações. A medida já está em vigor e será analisada pelo Congresso Nacional.

