Governo MS paga décimo terceiro dia 9

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul já tem data para o pagamento do décimo terceiro salário, será dia 9 de dezembro de 2024. Os valores serão créditos ao final do expediente e poderão ser utilizados ou sacados no dia seguinte, que será dia 10 de dezembro.

O décimo terceiro é celebrado pelo comércio, como um fator de forte incentivo ao consumo com reflexo imediato nas vendas.

Em Mato Grosso do Sul são cerca de 86,5 mil servidores, 54 mil ativos e 32,5 mil inativos. O valor da folha de pagamento mensal fica em torno de R$ 400 milhões, de acordo com dados informados pela própria SAD (Secretaria de Estado de Administração).

