Ibovespa cai após exoneração de Teich do Ministério da Saúde

Priscilla Porangaba, com informações do Exame

O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira entrou em queda no fim da manhã desta sexta-feira, 15, após Nelson Teich pedir exoneração do comando do Ministério da Saúde. ]

Às 12h16, o Ibovespa caía 1,79% e marcava 77.594, 44 pontos. Antes da notícia, o índice chegou a operar em alta, com os investidores ainda digerindo a melhora da relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

“A maneira como ele [Bolsonaro] tenta reabrir a economia é desagregadora. Isso acaba gerando ainda mais estresse no mercado”, disse Victor Hasegawa, gestor de ações da Infinity Asset.

Segundo Victot, caso o novo ministro apenas obedeça as ordens do presidente, sem avaliar as opiniões de especialistas no assunto, o dano para os mercados podem ser ainda piores.

