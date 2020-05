Nelson Teich pede demissão do Ministério da Saúde

O ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão de seu cargo nesta sexta-feira (15). "É o dia mais triste da minha vida", disse.

A informação foi confirmada em nota pela pasta. O secretário executivo, general Eduardo Pazuello, assume interinamente.

Teich foi chamado para uma reunião no Palácio do Planalto nesta manhã. Ele esteve com Bolsonaro e depois voltou para o prédio do Ministério da Saúde. A demissão foi anunciada logo depois.

Ele havia assumido o lugar de Luiz Henrique Mandetta há menos de 1 mês, completaria neste sábado 16, e vinha discordando da política do presidente Jair Bolsonaro em querer implementar, a qualquer custo, a cloroquina como tratamento base para o coronavírus.





