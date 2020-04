Moro deixa Ministério da Justiça

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, anunciou sua saída do governo Jair Bolsonaro, durante uma coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (24). O principal motivo é a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Maurício Valeixo.

O pedido de demissão vinha sendo especulado desde quinta-feira (23), após a exoneração de Valeixo ter sido comunicada a Sérgio Moro pelo próprio Bolsonaro. O ministro, a quem a PF é subordinada, não teria gostado da decisão de retirar seu braço direito do comando da força e teria dito que caso isso acontecesse, ele deixaria o cargo.

A exoneração de Valeixo aconteceu na madrugada desta sexta e pode ser entendida com mais detalhes clicando aqui .

A informação da saída de Sérgio Moro afetou a economia, de acordo com a InfoMoney, após a notícia publicada pela folha de São Paulo, o dólar comercial sobiu 1,38%, cotado a R$ 5,6023 na compra e R$ 5,6040 na venda.

Além disso, o Ibovespa estende a queda da véspera, caindo mais de 2% nesta sexta. Às 10h25 (horário de Brasília), o benchmark da bolsa brasileira registrava queda de 3,05%, aos 77.242 pontos, com a pressão política levando ao descolamento do cenário externo, onde os índices das bolsas dos Estados Unidos registram leve alta.

Biografia de Moro

Em 22 anos na carreira da magistratura federal, atuou na Lava Jato, no caso Banestado e foi juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal, em 2012. Cursou o Program of Instruction for Lawyers na Harvard Law School, em 1998. É autor de livros na área jurídica, foi professor da Universidade do Paraná e do Centro Universitário Curitiba e, em 2018, recebeu o título de Doctor of Laws, honoris causa, pela University of Notre Dame du Lac, South Bend, Indiana.

Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, é mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná. Assumiu o cargo de Ministro da Justiça, aceitando o convite do presidente Jair Bolsonaro, cargo que ocupou até esta manhã.

