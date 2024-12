Indústria cresce e terá investimento de R$ 89,9 bi nos próximos anos

Em um café da manhã realizado nesta sexta-feira (20/12), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, recebeu jornalistas para discutir o desempenho do setor industrial em 2024, acompanhado do governador Eduardo Riedel (PSDB), secretários estaduais e outras autoridades.

O economista chefe da Fiems, Ezequiel Rezende, afirmou, "em metade dos municípios de MS, a indústria tem um lugar de destaque. Se não é o primeiro, é o segundo setor que mais emprega." O emprego formal na indústria cresceu de 155.826 em 2023 para 160.500 em 2024, conforme números analisados até novembro, representando um aumento de 3%. Os setores que mais geram empregos no estado são o frigorífico e produtos de carnes, indústria da construção, sucroenergético e metalmecânico.

As projeções para os próximos anos indicam que o número de trabalhadores na indústria deve crescer para 165.300 em 2025, 170.200 em 2026 e 175.300 em 2027, representando aumentos de 3% respectivamente.

Até 2030, o estado espera um crescimento significativo com investimentos de R$ 89,9 bilhões, gerando mais de 11 mil empregos formais diretos. Os principais projetos incluem novas fábricas de celulose, aumento na produção de minério de ferro e manganês, conclusão de fertilizantes nitrogenados, ampliação da produção de cana e etanol, além de investimentos em soja, suínos, amendoim e aviários. Esses projetos devem impulsionar o desenvolvimento, especialmente nos municípios de Inocência, Água Clara, Três Lagoas, Corumbá, Rio Brilhante, Naviraí, Dourados, Bataguassul e Mundo Novo.

Exportação e Produção

Em relação às exportações, o estado atingiu US$ 6 bilhões em 2024, com mais de 150 países comprando produtos da indústria sul-mato-grossense. A produção industrial anual ultrapassou os US$ 100 bilhões.

Proposta de Inclusão no Mercado de Trabalho

Sérgio Longen abordou a inclusão de beneficiários do Bolsa Família no mercado de trabalho. “Precisamos que o governo federal libere esses trabalhadores para o mercado de trabalho… Hoje, a falta de mão de obra é um grande gargalo para setores como a indústria, o comércio e o agro”. Ele propôs que os beneficiários pudessem trabalhar formalmente sem perder o benefício, sendo capacitados pelo SENAI enquanto atuam nas indústrias… A ideia é que eles possam trabalhar, serem registrados e, ao longo do tempo, decidir se querem continuar no trabalho ou voltar para o benefício.” destacou.

Longen enfatizou o papel do SENAI na qualificação desses trabalhadores, “Nós qualificaríamos esses trabalhadores no tempo oportuno ou já em trabalho com as empresas. É uma maneira de resgatar a dignidade e inserir essas pessoas no desenvolvimento do estado.”

Crescimento do PIB e Expectativas para 2025

O governador Eduardo Riedel, que participou da mesa do café com Sérgio Longen, destacou dados importantes sobre o Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul. O PIB industrial do estado em 2022, último ano com dados oficiais disponíveis, foi de R$ 33,8 bilhões. Para 2024, a projeção é de R$ 39,7 bilhões, representando um crescimento nominal de 9,3%.

Ele relacionou a diminuição da taxa de desemprego com a saída de pessoas de programas sociais para o mercado de trabalho. “Isso é algo positivo, pois reflete a inclusão social e o aumento da renda da população”.

Riedel se mostrou otimista para os próximos anos, “Estamos trabalhando com muita dedicação para que 2025 seja um ano ainda melhor. Vamos continuar gerando novas indústrias e atraindo investimentos para o estado". O chefe do executivo estadual ainda mencionou a chegada de novas indústrias, como a do setor de laranja, “É um passo importante para diversificarmos ainda mais nossa economia”, afirmou.

O governador também destacou o esforço conjunto do governo estadual, “Temos um grupo extremamente comprometido com as ações de governo para gerar resultados. 2025 será um ano de concretização de muitas ações que estão amadurecendo ao longo do tempo”, finalizou Riedel.

