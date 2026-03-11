Menu
Menu Busca quarta, 11 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Economia

IndÃºstria lidera geraÃ§Ã£o de empregos e concentra 67% das vagas em MS

O resultado foi impulsionado por investimentos em novas fÃ¡bricas e pela expansÃ£o da construÃ§Ã£o civil

11 marÃ§o 2026 - 11h35Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaÃ§Ã£o  

Responsável por 67% das vagas de trabalho criadas em Mato Grosso do Sul em janeiro de 2026, o setor industrial liderou a geração de empregos formais no Estado no início do ano. De acordo com levantamento do Observatório da Indústria da Fiems, os segmentos da Indústria de Transformação, Construção, Serviços Industriais de Utilidade Pública e Extrativo Mineral somaram mais de 2,6 mil novos postos de trabalho no período.

O resultado representa o melhor desempenho já registrado pela indústria sul-mato-grossense para um mês de janeiro, segundo dados do Novo Caged.

De acordo com o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, parte importante desse desempenho está ligada aos investimentos bilionários na ampliação e construção de novas fábricas no Estado, que têm impulsionado especialmente a indústria da construção.

O avanço das contratações foi puxado por diferentes atividades industriais. Na construção civil, os maiores saldos ocorreram em Construção de edifícios (+1.142), Obras de montagem industrial (+478) e Construção de rodovias e ferrovias (+106). Já na Indústria de Transformação, os destaques foram Manutenção de tanques e caldeiras (+100), Abate de suínos (+96) e Fabricação de açúcar (+58).

Entre os municípios, os maiores saldos de contratação em janeiro foram registrados em Inocência (+1.079), Campo Grande (+879), Dourados (+247), Três Lagoas (+231) e Rio Brilhante (+188).

Com esse resultado, o setor industrial encerrou o mês com mais de 172 mil trabalhadores formais empregados no Estado, sendo 121,2 mil na Indústria de Transformação, 37,7 mil na Construção, 8,5 mil nos Serviços Industriais e 4,7 mil na Indústria Extrativa Mineral, conforme destacou Ezequiel Resende.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Comércio de rua é um dos mais que abrem no país
Economia
Vendas no comÃ©rcio crescem 0,4% em janeiro e igualam patamar recorde
Páscoa deve atrair muitos consumidores as lojas em Campo Grande
Economia
Vendas de PÃ¡scoa devem crescer 4,5% e movimentar mais de R$ 103 milhÃµes na Capital
O tradicional ovo de Páscoa segue como principal escolha de consumo
Economia
PÃ¡scoa deve movimentar R$ 335 milhÃµes em Mato Grosso do Sul
Cesta básica fica mais barata em Campo Grande em fevereiro
Economia
Cesta bÃ¡sica fica mais barata em Campo Grande em fevereiro
Indústria segue com bons números
Economia
Alta da atividade industrial em janeiro nÃ£o compensa perdas acumuladas
Febraban alerta sobre golpe do falso gerente
Economia
Febraban alerta sobre golpe do falso gerente
Dia Internacional da Mulher é celebrado neste domingo (8)
Economia
PreÃ§os de flores e serviÃ§os de beleza variam atÃ© 214% para o Dia da Mulher, aponta Procon-MS
Foto: Divulgalção
Cidade
Engenheiro reforÃ§a protagonismo da alvenaria tradicional frente Ã  construÃ§Ã£o industrializada
Carteira de trabalho digital e física
Economia
Desemprego fica em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro de 2026
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
PolÃ­tica
Projeto que proÃ­be uso de dinheiro em espÃ©cie em transaÃ§Ãµes imobiliÃ¡rias avanÃ§a no Senado

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
PolÃ­cia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar Ã¡gua com cocaÃ­na em Campo Grande
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
PolÃ­cia
BebÃª de quatro meses Ã© internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim InÃ¡polis
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/3/2026
Comportamento
HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 9/3/2026