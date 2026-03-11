IndÃºstria lidera geraÃ§Ã£o de empregos e concentra 67% das vagas em MS

Responsável por 67% das vagas de trabalho criadas em Mato Grosso do Sul em janeiro de 2026, o setor industrial liderou a geração de empregos formais no Estado no início do ano. De acordo com levantamento do Observatório da Indústria da Fiems, os segmentos da Indústria de Transformação, Construção, Serviços Industriais de Utilidade Pública e Extrativo Mineral somaram mais de 2,6 mil novos postos de trabalho no período.

O resultado representa o melhor desempenho já registrado pela indústria sul-mato-grossense para um mês de janeiro, segundo dados do Novo Caged.

De acordo com o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, parte importante desse desempenho está ligada aos investimentos bilionários na ampliação e construção de novas fábricas no Estado, que têm impulsionado especialmente a indústria da construção.

O avanço das contratações foi puxado por diferentes atividades industriais. Na construção civil, os maiores saldos ocorreram em Construção de edifícios (+1.142), Obras de montagem industrial (+478) e Construção de rodovias e ferrovias (+106). Já na Indústria de Transformação, os destaques foram Manutenção de tanques e caldeiras (+100), Abate de suínos (+96) e Fabricação de açúcar (+58).

Entre os municípios, os maiores saldos de contratação em janeiro foram registrados em Inocência (+1.079), Campo Grande (+879), Dourados (+247), Três Lagoas (+231) e Rio Brilhante (+188).

Com esse resultado, o setor industrial encerrou o mês com mais de 172 mil trabalhadores formais empregados no Estado, sendo 121,2 mil na Indústria de Transformação, 37,7 mil na Construção, 8,5 mil nos Serviços Industriais e 4,7 mil na Indústria Extrativa Mineral, conforme destacou Ezequiel Resende.

