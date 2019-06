IR 2019: Receita abre consulta a 1º lote de restituição

A Receita Federal abre, nesta segunda-feira (10), a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2019.

Cerca de 2,55 milhões de contribuintes que declararam Imposto de Renda neste ano vão receber dinheiro do Fisco.Ao todo, serão desembolsados R$ 4,99 bilhões do lote deste ano. A Receita também pagará R$ 109,6 milhões a 20.087 mil contribuintes que fizeram a declaração entre 2008 e 2018, mas estavam na malha fina.

Considerando os lotes residuais e o pagamento de 2019, o total gasto com as restituições chegará a R$ 5,1 bilhões para 2.573.186 contribuintes. A lista com os nomes estará disponível a partir das 9h, no site da Receita Federal.

A consulta também pode ser feita pelo Receitafone, no número 146. A Receita oferece ainda aplicativo para tablets e smartphones, que permite o acompanhamento das restituições. O crédito bancário será feito em 17 de julho. As restituições terão correção de 1,54%, para o lote de 2019, a 109,82% para o lote de 2008.

Em todos os casos, os índices têm como base a taxa Selic, taxa de juros básica da economia, acumulada entre a data de entrega da declaração até este mês.

O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração. O contribuinte que não receber a restituição deve ir a qualquer agência do Banco do Brasil para ter acesso ao pagamento ou ligar para os telefones 4004-0001, para as capitais, 0800-729-0001 para demais localidades e 0800-729-0088, telefone especial exclusivo para deficientes auditivos.

Os dois últimos lotes regulares serão liberados em novembro e dezembro. Se estiverem fora desses lotes, os contribuintes devem procurar a Receita Federal, porque os nomes podem estar na malha fina por erros ou omissões na declaração.

A restituição ficará disponível durante um ano. Se o resgate não for feito no prazo, a solicitação deverá ser feita por meio do formulário eletrônico – pedido de pagamento de restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço extrato de processamento, na página da Receita, na internet. Para quem não sabe usar os serviços no e-CAC, a Receita produziu um vídeo com instruções.

Deixe seu Comentário

Leia Também