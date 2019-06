“Paradeira” na economia compromete equilíbrio, diz Reinaldo

Ao participar de solenidade de lançamento da Plataforma de Licenciamento Florestal Digital (e-Florestal) em Comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no auditório do Imasul, o governador Reinaldo Azambuja afirmou que a “paradeira” que tomou conta da economia compromete todos os tetos e previsões, pois, a arrecadação está em queda. Segundo Reinaldo, em abril deste ano a arrecadação caiu 48 milhões em relação ao mesmo mês do ano passado.



Azambuja disse ainda que semana que vem, com a equipe econômica, analisará os custos e os benefícios, de se aderir ao plano de socorro que o governo federal anunciou ontem. “Temos que fazer conta, juros, prazos, obrigações, para depois tomar decisões”, disse o governador.



Ainda segundo Azambuja, se não houverem ajustes, e a economia não se normalizar, os sete estados que ainda pagam funcionários em dia, como é caso de Mato Grosso do Sul, estarão com os inadimplentes em breve.



O e-Florestal lançado hoje tem o objetivo de dar maior celeridade e mais segurança ao licenciamento ambiental de operações florestais em Mato Grosso do Sul.

