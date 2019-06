Governador sanciona prorrogação do abono até 2020

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (3) a prorrogação do abono, de R$ 200 em média, por 12 meses. O benefício aos servidores estaduais varia de R$ 100 a R$ 250 e é pago para quase 40 mil funcionários.

A lei que prorroga o abono foi enviada pelo Governo do Estado e aprovada pela Assembleia Legislativa. Conforme o texto, após sanção do governador Reinaldo Azambuja o prazo foi estendido até 31 de maio de 2020.

De acordo com o secretário de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Roberto Hashioka, o abono foi uma forma encontrada pelo Governo de Mato Grosso do Sul de beneficiar quem ganhar menos e reduzir a desigualdade salarial dentro do serviço público.

“O abono é muito importante para as categorias que estão nas menores faixas salariais. Representa, por exemplo, 13,3% para um servidor que ganhar R$ 1.500. Temos que se preocupar com quem ganha menos e diminuir a distância entre a base e a pirâmide”, explicou o secretário.

