Deputados aprovam prorrogação do abono salarial

Mauro Silva, com informações da AL-MS

Foi aprovada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul durante sessão desta quarta-feira (29) a prorrogação do abono salarial aos servidores estaduais efetivos ativos, integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado. A prorrogação vai até 31 de maio de 2020, a proposta passou pela votação na sessão de hoje por unanimidade.

As emendas que pretendiam incorporar o abono ao salário dos servidores que foi apresentada pelos deputados Cabo Almi (PT), Pedro Kemp (PT) e Capitão Contar (PSL) foram rejeitadas. Além dos autores, votaram pela aprovação das Emendas Coronel David (PSL), João Henrique (PR) e Lucas Lima (Solidariedade).

