Estado entrega projeto que prorroga abono por mais 12 meses

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e o secretário de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, entregaram nesta quarta-feira (22), o projeto de lei que prorroga o abono salarial dos servidores, de R$ 200 em média, por mais 12 meses.



Para o Hashioka, o abono é muito importante para as categorias que estão nas menores faixas salariais. “Temos que nos preocupar com quem ganha menos e diminuir a distância entre a base e o topo da pirâmide”, disse. O abono varia de R$ 100 a R$ 250 e é pago para quase 40 mil servidores.



O secretário de Administração explicou também que está descartado um reajuste linear, mas que o estado mantém o diálogo com os servidores para tratar dos planos de cargos e carreiras e que a prioridade é manter os salários em dia.



O presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, destacou que o governo tem dialogado com os 47 sindicatos e lembrou que o Poder Legislativo montou uma comissão formada para tratar do funcionalismo. “Montamos uma comissão chefiada pelo deputado Barbosinha, que foi ao governo e conversou com as categorias. Infelizmente, não tem condições – e vou ser bem claro aqui – de haver um reajuste salarial, mas o que conseguimos aqui, com todo o respeito do governo com a Casa de Leis, foi a permanência do abono por 12 meses”, disse.



Paulo Corrêa disse ainda que os deputados devem votar o projeto “o mais rápido possível” para garantir a manutenção do benefício já na próxima folha de pagamento.

