Após prorrogação de abono, Barbosinha diz que governo está aberto para diálogo

O líder do governo na Assembleia, deputado José Carlos Barbosa, o "Barbosinha", destacou nesta terça-feira (30) que o diálogo foi decisivo para a aprovação do projeto de lei que mantém o abono salarial aos servidores públicos estaduais.

Depois de manifestação de servidores que, insatisfeitos com a decisão do Estado de suspender o benefício, pediram a intervenção dos deputados estaduais para dialogar com o Executivo a fim de garantir o abono. Diversas reuniões foram realizadas. "Este processo dialógico do governo com os servidores vai continuar existindo e nós [deputados] estaremos acompanhando em nome desta Casa todo este processo através de uma comissão formada por parlamentares", disse "Barbosinha".

Segundo o deputado a manutenção do abono não finda as reivindicações dos servidores. "Outras causas ainda serão debatidas e isso está atrelado ao binômio: necessidade e possibilidade. De um lado temos os servidores com as suas necessidades e de outro o Estado com a sua possibilidade de poder atender ou não a estes reclames", explicou.

A prorrogação será por 60 dias, válidos para o mês de abril e maio. A votação ocorreu nesta terça-feira (30), em regime de urgência na Casa para não haver necessidade de o Governod do Estado gerar uma folha complementar, segundo informou o deputado.

O projeto foi aprovado por unanimidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também