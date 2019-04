Governo deposita folha e abono na sexta

O abono salarial não somente será mantido, mas será pago na próxima sexta-feira (3), junto com a folha desse mês não sofrendo, portanto, quebra de continuidade. O dinheiro estará disponível para saque no sábado (4).

A proposta para a prorrogação do abono foi enviada para a Assembleia e aprovada por unanimidade em sessão extra-ordinária nesta terça-feira (30) e o benefício está garantido para os vencimentos de abril e maio.

O deputado Capitão Contar, que compôs a comissão para a negociação disse que a saúde financeira do estado não permitiria que o abono fosse incorporado ao salário. “Com muito diálogo por parte do Executivo, eles construíram um estudo para que houvesse a possibilidade de conceder esse abono por mais sessenta dias”, informou. Passados o prazo, o governo vai fazer outro estudo para atender as demandas do funcionalismo. “Teremos mais trinta dias para chegar ao desfecho”, afirmou Contar.

“A comissão se reuniu com o governo, representando os 24 deputados sintetizando o sentimento da Casa e atendendo o movimento sindical, conseguimos a resposta na segunda-feira, para que pudéssemos incluir o abono na folha desse mês ainda”, disse o deputado Barbosinha.

O que os servidores querem segundo André Santiago, presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, é a inclusão definitiva do abono, no salário. "Essa é a primeira pauta para a inserção definitiva e nada interfere no reajuste inflacionário na folha de pagamento prevista para o mês de maio", afirmou.

Para Ricardo Bueno, líder sindical e representante do Fórum dos Servidores, a prorrogação ainda não é uma Vitória e sim uma “solução provisória”. Ele agradece a comissão de deputados, mas enfatiza que os servidores querem a incorporação do abono definitivamente na folha de pagamento.

