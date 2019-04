Estado prorroga abono salarial dos servidores

O Governo do Estado decidiu nesta segunda-feira (29), prorrogar o abono salarial dos servidores por sessenta dias, e o benefício está assegurado na folha de pagamento do mês de maio.

Segundo a presidente do Sindicato dos Servidores Administrativos (Sindsad), Lilian Fernandes, o governo se comprometeu de enviar na terça-feira (30), para a Assembleia Legislativa, o projeto de lei para ser votado em regime de urgência pelos parlamentares.

“O pedido do sindicato é a incorporação, mas como o governo disse que neste momento não pode incorporar, será feita a prorrogação. Vamos discutir, a partir de maio, a Revisão Geral Anual (RGA), vale alimentação, carga horária, para depois entrar nas demandas particulares de cada carreira”, informou Lilian.

A decisão se deu no prazo estabelecido pelo estado, após reunião com os deputados estaduais. Na quinta-feira (25), o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, foi à Assembleia após a manifestação dos servidores e saiu com o compromisso de rever a suspensão do abono e dar um parecer nesta segunda.

Abono

Em 2016, após rodadas de negociações com sindicatos, o estado concedeu abono de R$ 100 a R$ 200 aos 37,7 mil servidores estaduais. O benefício custa aos cofres do governo quase R$ 100 milhões por ano.

A Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) informou na quarta-feira (24) a suspensão do abono de R$ 200,00 e que o reajuste ao funcionalismo será zero.

