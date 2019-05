Para Coronel David, abono salarial é importante para os que ganham menos

O deputado Coronel David (PSL) votou a favor da prorrogação do abono salarial aos servidores do estado por entender que "este valor é muito importante a categoria que ganham salário menor. Segundo ele, o valor representa até 20% de ganho para essa classe. A prorrogação foi aprovada na manhã desta quarta-feira (29) durante sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS).



“Trabalhei com deputados que compunham uma comissão junto ao Governo do Estado para que o abono permanecesse, pois, há um entendimento de que o abono, principalmente para as categorias que ganham salários menores representa, em alguns casos, um aumento de 20%. Fiquei feliz pela aprovação da prorrogação”, comemorou Coronel David.



David disse ainda que defende a incorporação do abono aos salários dos servidores públicos estaduais, mas que isso ainda não foi possível. “Sou a favor da incorporação, votei pela incorporação, mas não conseguimos votos suficientes. O governo continua atendendo às categorias, eu mesmo estou junto com as entidades militares na busca de um atendimento específico às carreiras dos militares”, explicou.



Aprovado por unanimidade



Conforme aprovado por unanimidade na AL-MS, a prorrogação do abono vai até 31 de maio de 2020. As emendas que pretendia incorporar o abono ao salário dos servidores que foi apresentada pelos deputados Cabo Almi (PT), Pedro Kemp (PT) e Capitão Contar (PSL) foram rejeitadas. Além dos autores, votaram pela aprovação das Emendas Coronel David (PSL), João Henrique (PR) e Lucas Lima (Solidariedade).

