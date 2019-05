Coronel David pede reparo em câmeras de rodovia

O deputado estadual Coronel David (PSL-MS), encaminhou ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, e ao Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Waldir Ribeiro Acosta, a solicitação do reparo de duas câmeras do sistema de monitoramento da PM de Coronel Sapucaia.

O pedido, realizado na quarta-feira (15), atende a solicitação dos vereadores Roberto Pereira de Oliveira, Patrick Erhart Pereira, Célia Cristina Arias Davalos e João Batista de Andrade, que enviaram o ofício número 069/2019 ao gabinete do Coronel David.

O deputado ressaltou a importância das reivindicações. “Os vereadores são representantes diretos do povo de suas cidades. As reivindicações que chegam em meu gabinete, são levadas por mim ao conhecimento dos meus colegas dentro da Casa de Leis e das autoridades competentes. Precisamos trabalhar para que Mato Grosso do Sul continue no caminho do crescimento e progresso”.

Na mesma sessão, Coronel David encaminhou a solicitação de estudos para a implantação de rede de esgoto, drenagem e pavimentação no bairro Vila Romana, para o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, o secretário da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese e o diretor-executivo da Águas Guariroba, Celso Lino Paschoal Júnior

