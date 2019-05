Coronel David pede postos de identificação e aumento de efetivo policial em bairros

O deputado estadual Coronel David (PSL) encaminhou ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, uma solicitação de providências para a informatização nos Postos de Identificação do Interior de Mato Grosso do Sul, durante sessão realizada na Assembleia Legislativa de MS na manhã desta terça-feira (14).



Ele também sugeriu uma parceria com os municípios, visando melhorar e atualizar os bancos de dados, qualificando assim, o atendimento ao cidadão sul-mato-grossense.



O parlamentar afirmou na sessão que “segurança pública é um assunto sério e uma das prioridades em meu mandato como deputado estadual. Não darei trégua àqueles que não andarem na linha”.



Na mesma sessão, David também encaminhou ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, com cópia ao Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta, solicitando o aumento do policiamento no bairro Jardim Aero Rancho e região.

