Bernal xinga mãe de vereador e briga no PP-MS vira caso de Polícia

Saiba Mais Geral Bernal perde no STF, segue inelegível e sem mandato

Um verdadeiro barraco entre filiados ao partido Progressista (PP) e o presidente regional, o ex-prefeito Alcides Bernal, acabou virando caso de polícia neste domingo (12), após ameaças e xingamentos do mesmo. Bernal teria utilizado de um grupo de Whatsapp para ofender parlamentares, acusa-los de traição e pedir a saída dos mesmos.



O registro de boletim de ocorrência partiu do vereador Valdir Gomes, que informou ao JD1 Notícias, que foi ameaçado e xingado por Bernal. “Eu estava mantendo neutralidade em toda essa situação, o que afetou foi que, após ele ter enviado as mensagens no grupo na sexta-feira (10) à noite, ele partiu para o meu particular no domingo, e me xingou de diversos nomes, inclusive filho da p. Agora você imagina eu com a minha mãe acamada e no Dia das Mães uma coisa dessas?”. Valdir disse ainda que foi ameaçado, “ontem de manhã foi a segunda vez que ele fez isso, e passou dos limites, chegando a me ameaçar, por isso resolvi procurar a delegacia”.



Era por volta das 12h quando o parlamentar se deslocou até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no centro e fez o registro por ameaça, injúria e difamação contra Bernal.



O parlamentar afirmou que a “rixa” começou desde que Bernal fora substituído pelo vice-prefeito Gilmar Olarte que o nomeou secretário da Semadur. Após a volta de Bernal ao poder, Valdir saiu da secretaria mas continuou no partido até resolver pleitear o cargo de vereador e ser o mais votado entre os progressistas nas eleições municipais de 2016. Ele argumentou que Bernal queria que a bancada fosse oposicionista ao Executivo e ao se negarem os vereadores passaram a ser perseguidos.



O vereador ainda hoje, deve procurar o Tribunal Regional Eleitoral para pedir orientações em relação ao assunto. O parlamentar deseja sair do partido, assim que abrir janela partidária.



“Eu estou cansado sabe, chega de brigas, eu não quero partilhar desses barracos, quero fazer o meu trabalho e para isso vou ter que mudar de partido”, concluiu.

Saiba Mais Geral Bernal perde no STF, segue inelegível e sem mandato

Deixe seu Comentário

Leia Também