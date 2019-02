Bernal perde no STF e segue inelegível

Saiba Mais Justiça OAB suspende Bernal por "sumir" com dinheiro de cliente

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso, negou mais um recurso do ex-prefeito de Campo Grande, Alcídes Bernal (PP), que tenta suspender o efeito da decisão da Corte que o tornou inelegível.

Bernal tenta assumir a vaga da deputada federal licenciada, Tereza Cristina (DEM) hoje, ministra no governo de Bolsonaro. Bernal também concorreu a uma das vagas na Câmara e teve 46.734 votos ficando na segunda suplência de Tereza. Ele assumiria a vaga da ministra já que o primeiro suplente, Geraldo Rezende, foi para a Secretaria de Estado de Saúde (SES). Como o ex-prefeito ficou inelegível, não pode ocupar a vaga que hoje está com a terceira suplente, Bia Cavassa (PSDB).

Em 2014, o TSE tornou Bernal inelegível em função da sua cassação no cargo prefeito da capital. No mesmo ano, ele tentou uma vaga no Senado e em 2016, se candidatou novamente a prefeito. Nas duas oportunidades ele não foi eleito.

A decisão do ministro Barroso foi publicada no site do STF no último sábado (16). Veja:

