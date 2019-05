Plano entregue por Coronel David a Bolsonaro prevê melhorias no DOF

O deputado estadual Coronel David (PSL), apresentou ao presidente Jair Bolsonaro, em abril, um plano para reestruturar o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), para auxiliar no combate de crimes organizados nas regiões fronteiriças de Mato Grosso do Sul. O projeto prevê um investimento de R$ 31.800.650,00 ao DOF e propõe, além do aumento do efetivo, a compra de viaturas e armamentos.



No ano passado, o deputado levou o presidente Bolsonaro ao DOF, para conhecer a estrutura e verificar a importância da participação das forças federais. “Tive a oportunidade de levar Bolsonaro, em 2018, ao DOF para que conhecesse a estrutura e verificasse o quanto é dificultoso para os agentes de segurança pública manterem a segurança nas fronteiras sem a participação das forças federais. Sabemos que a defesa das fronteiras é responsabilidade da União, portanto, discutimos a participação do Exército, investimentos em tecnologia e melhor estrutura para ‘sufocar’ o crime organizado nas divisas de MS.”



Segundo o deputado, o presidente viu o que era necessário para investimento e foi convidado para voltar ao estado e fazer uma nova visita ao DOF. “O investimento demanda estudo, tem que ver fonte orçamentária, mas ele ficou de avaliar e, quando decidir, virá aqui para anunciar esse investimento”, concluiu.



O plano prevê a compra de 40 fuzis calibre 5.56; 50 fuzis calibre 7.62; 120 pistolas calibre .40; 20 espingardas calibre 12; 20 escudos balísticos; 150 coletes e 95 mil munições. Também está prevista a compra de binóculos, monóculos (luneta), GPS, rastreadores e fardamento completo. A construção de uma nova sede para o departamento também está no projeto, ao custo de R$ 6 milhões, além de R$ 214 mil para custeio de suprimentos, diárias e demais demandas administrativas. O projeto também prevê a contratação de 252 policiais, sendo cinco oficiais superiores, três intermediários e 136 praças, além da compra de 50 viaturas e um helicóptero.

